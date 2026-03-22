Larissa Iapichino ha conquistato la medaglia d'argento nel salto in lungo femminile ai Mondiali indoor di atletica leggera a Torun, in Polonia. La 23enne toscana delle Fiamme Oro, campionessa europea indoor in carica ad Apeldoorn 2025, conquista la prima medaglia iridata in carriera saltando la misura di 6.87 metri. Oro alla portoghese Agate De Sousa, oro in 6.92 e bronzo alla colombiana Natalia Linares, con 6.80. Per l'Italia si tratta del quarto podio nella rassegna polacca dopo gli ori di Andy Diaz (triplo), Nadia Battocletti (3000 metri) e Zaynab Dosso (60 metri).