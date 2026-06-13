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Mondiali, Ibrahimovic litiga con Speed per colpa... di Ronaldo - Video

L'ex attaccante svedese è stato protagonista di una gag con lo youtuber

Henry, Ibrahimovic e Speed - X
Henry, Ibrahimovic e Speed - X
13 giugno 2026 | 15.02
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Zlatan Ibrahimovic 'minaccia' IShowSpeed. Prima del fischio d'inizio di Stati Uniti-Paraguay, gara d'esordio degli Usa nel girone D dei Mondiali 2026 e vinta dai padroni di casa per 4-1, l'ex attaccante svedese, che sta commentando la rassegna iridata per Fox Sports, ha avuto una (giocosa) lite con il noto youtuber.

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"Chi pensi che vincerà la Coppa del Mondo?", gli ha chiesto Ibrahimovic. Secca la risposta di Speed: "Ronaldo. Il Portogallo vincerà il Mondiale", una risposta che non è piaciuta al dirigente del Milan.

Ibrahimovic ha prima guardato il compagno di trasmissione Thierry Henry e ha tolto il microfono allo youtuber, spintonandolo fuori dall'inquadratura: "Vai via".

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ibrahimovic ibrahimovic speed ibrahimovic mondiali mondiali 2026 ishowspeed
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