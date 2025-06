Icsc e Cio, intesa strategica per nuova alleanza tra sport, finanza e sviluppo sostenibile

Per rafforzare il ruolo dello sport come strumento di inclusione sociale, di innovazione e di rigenerazione urbana sostenibile attraverso le infrastrutture sportive

Una nuova alleanza tra sport, finanza e sviluppo sostenibile: l’Istituto per il Credito Sportivo e Culturale S.p.A. (Icsc) ha siglato un Protocollo d’Intesa con il Comitato Olimpico Internazionale (Cio) per rafforzare il ruolo dello sport come strumento di inclusione sociale, di innovazione e di rigenerazione urbana sostenibile attraverso le infrastrutture sportive. L’intesa mira a rafforzare le sinergie tra le due istituzioni attraverso la promozione di iniziative finanziarie congiunte, la condivisione e lo sviluppo di strumenti di misurazione di impatto, basati sulla metodologia del Social Return on Investment e il rafforzamento delle competenze attraverso programmi di formazione, assistenza tecnica e pianificazione strategica degli investimenti.

A firmare il Protocollo d’Intesa, nell’ambito del Summit “Olympism365: Sport for a Better World” che si tiene a Losanna dal 3 al 5 giugno, sono stati il Presidente del CIO, Thomas Bach e l’Amministratore Delegato dell’ICSC, Antonella Baldino, alla presenza della Presidente designata, Kirsty Coventry. Il Summit ha visto la partecipazione di oltre 250 rappresentanti del Movimento Olimpico, delle Nazioni Unite, di istituzioni finanziarie internazionali, della società civile e attori privati, con l’obiettivo di rafforzare l’impegno globale nel promuovere gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDG) attraverso lo sport.

Icsc e Cio, entrambi membri della Coalition for Sustainable Development through Sport nell’ambito dell’alleanza globale Finance in Common, condividono l’impegno a mobilitare investimenti - pubblici e privati - per lo sviluppo di infrastrutture sportive inclusive e sostenibili, capaci di generare valore economico e sociale per le comunità. L’accordo rafforza ulteriormente il ruolo dell’Icsc come attore istituzionale di riferimento nella promozione dello sviluppo sostenibile attraverso lo sport e la cultura, e rappresenta un riconoscimento internazionale dell’approccio innovativo e dell’impegno che la banca pubblica italiana porta avanti da oltre sessant’anni per lo sviluppo sostenibile del Paese.