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Illumina a Trapani, Maniscalco: "Lo sport è fratellanza e oggi inviamo questo messaggio"

L'ex campione del mondo di karate testimonial all’inaugurazione dell’area di Sport Illumina, il progetto ideato da Sport e Salute e finanziato dal Ministro per lo Sport e i Giovani

Stefano Maniscalco, ex campione del mondo di karate, testimonial all’inaugurazione dell’area di Sport Illumina - (Foto Ipa - Immagine di repertorio)
Stefano Maniscalco, ex campione del mondo di karate, testimonial all’inaugurazione dell’area di Sport Illumina - (Foto Ipa - Immagine di repertorio)
05 agosto 2026 | 08.41
Redazione Adnkronos
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“Lo sport è il messaggio forte che stiamo inviando, e lo stiamo facendo adesso, proprio mentre parlo, con la presenza di tanti ragazzini che giocano. Questo significa che c’è unione, fratellanza e rispetto nel nome dello sport”. Così Stefano Maniscalco, ex campione del mondo di karate, testimonial all’inaugurazione dell’area di Sport Illumina, progetto ideato da Sport e Salute e finanziato dal Ministro per lo Sport e i Giovani, aperta oggi a Trapani

"Ciò che ho sempre detto, quando organizzo stage in giro per l’Italia con Sport e Salute, è che stiamo cercando di portare i valori dello sport. Oggi, è lo stesso messaggio che rivolgiamo a questi ragazzi, qui nella periferia di Trapani, che hanno bisogno di allenarsi. e in questo spazio lo possono fare gratis ogni giorno, a qualunque ora - continua il campione siciliano di karate - Di queste iniziative ce ne dovranno essere tante. Sport e Salute ha provveduto a realizzare questo sogno, ci saranno tanti parchi illumina in tutta Italia. Oggi siamo arrivati anche qui al Sud per inaugurare questo bellissima area sportiva, dove ci saranno tante iniziative e dove vedremo tanti campioni che porteranno la propria esperienza".

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sport salute fratellanza rispetto
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