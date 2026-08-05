circle x black
Cerca nel sito
 

Illumina Trapani, il primo playground del Sud che accende la speranza di un quartiere

05 agosto 2026 | 13.39
Redazione Adnkronos
LETTURA: 0 minuti

Con l'inaugurazione del primo spazio Sport Illumina in Sicilia, Trapani trasforma un'area degradata in una piazza dedicata allo sport, all'inclusione e alla socialità. Il progetto, promosso dal Ministro per lo Sport e i Giovani e realizzato da Sport e Salute, rientra in un piano nazionale di rigenerazione urbana che prevede 85 interventi, dieci dei quali in Sicilia. Il nuovo spazio, destinato a diventare un punto di riferimento per giovani e famiglie, sarà ulteriormente arricchito con aree dedicate ai bambini, rafforzando il senso di comunità e la valorizzazione del territorio attraverso lo sport.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
video filmato ripresa diretta
Vedi anche
Piromane in azione in un campo a Morano Calabro, le immagini dall'alto
Massimo Ranieri, sui social i suoi live diventano "lezioni di pilates cantate" - Video
News to go
Carburanti, prorogato al 25 agosto taglio accise su gasolio
Sofia, neonazisti bulgari contro adolescenti ebrei italiani: braccia tese e urla "Sieg Heil" - Video
Borsa Milano record storico: bene difesa, giù Ferragamo - Video
Baresi, centinaia di tifosi per l'ultimo saluto tra fumogeni e bandiere con n.6 - Video
Funerali Baresi, Dida: "Milan faccia crescere giocatori importanti come lui" - Video
A Pozzuoli la protesta dei residenti: "Il governo dov'è? Vogliamo un tetto sulla testa" - Video
Baresi, feretro accolto dai cori della Curva Sud: "C'è solo un capitano" - Video
Boom di motori con il carburante annacquato, i meccanici: "Mai visti tanti casi in 50 anni"
Funerali don Mazzi, l'uscita del feretro sulle note di "Io vagabondo" - Video
Il punto sui mercati: agosto parte in verde, risiko al centro con la risposta di Mps - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza