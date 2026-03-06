circle x black
Indian Wells, da Sinner e Musetti a Berrettini e Paolini: programma completo

Tanti i tennisti azzurri impegnati nel Masters 1000 americano

Jannik Sinner - Afp
06 marzo 2026 | 10.53
Redazione Adnkronos
Jannik Sinner, Lorenzo Musetti e i tennisti italiani tornano protagonisti a Indian Wells. Oggi, venerdì 6 marzo, il numero due del mondo esordisce al secondo turno del Masters 1000 americano contro il qualificato Svrcina, proprio come il toscano, che invece sfiderà Fucsovics.

La giornata sarà aperta dalla super sfida tra Matteo Berrettini e Alexander Zverev. In campo anche Flavio Cobolli, che se la vedrà con Kecmanovic, mentre sulla strada di Jasmine Paolini, nel tabellone femminile, ci sarà Potapova.

Indian Wells, il programma completo

Il programma completo delle partite del secondo turno di Indian Wells in programma venerdì 6 marzo e nella notte:

STADIUM 1

ore 20.00 – Berrettini vs (4) Zverev

non prima delle 22.00 – (1) Sabalenka vs (Q) Sakatsume

a seguire – (4) Gauff vs Rakhimova

non prima delle 03.00 – (Q) Svrcina vs (2) Sinner

non prima delle 05.00 – Blinkova vs (8) Anisimova

STADIUM 2

ore 20.00 – (10) Mboko vs Birrell

a seguire – (8) Shelton vs Opelka

a seguire – Brooksby vs (21) Tiafoe

non prima delle 03.00 – (Q) Kasintseva vs (16) Osaka

a seguire – Bergs vs (23) Paul

STADIUM 3

ore 20.00 – Walton vs (25) Tien

a seguire (5) Musetti vs Fucsovics

a seguire (WC) Monfils vs (9) Auger-Aliassime

ore 03.00 – (18) Jovic vs Osorio

a seguire – Yastremska vs (31) Eala

STADIUM 4

ore 20.00 – (25) Raducanu vs (Q) Zakharova

a seguire – (21) Shnaider vs Cirstea

a seguire – Potapova vs (7) Paolini

non prima delle 00.00 – (29) Etcheverry vs Shapovalov

a seguire – Giron vs (12) Mensik

STADIUM 5

ore 20.00 – Bouzas Maneiro vs (14) Noskova

non prima delle 23.00 – (Q) Prizmic vs (30) Fils

STADIUM 6

ore 20.00 – (15) Cobolli vs Kecmanovic

terzo match dalle 20.00 – (28) Nakashima vs Ugo Carabelli

quinto match dalle 20.00 – (18) Davidovich Fokina vs Svajda

STADIUM 7

ore 20.00 – Putintseva vs (17) Tauson

a seguire (30) Wang vs Tomljanovic

a seguire Cristian vs (29) Joint

STADIUM 9

ore 20.00 – (11) E.Alexandrova vs (Q) Gibson

a seguire – Sonmez vs (23) Kalinskaya

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
