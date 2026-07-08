La faccia di Gianni Infantino al gol dell'Egitto contro l'Argentina è già materiale da meme mondiale. Il presidente della Fifa, come sempre presente in tribuna ai Mondiali 2026, è il protagonista di un'immagine che rimbalza sui social e dilaga ovunque. Dopo il gol del vantaggio della nazionale nordafricana il numero uno del calcio mondiale viene immortalato con una mano sulla fronte e lo sguardo perso nel vuoto come se stesse realizzando che il calcio, ogni tanto, si diverte a ignorare il copione.

Per qualche secondo sembra il tifoso più deluso dello stadio e quell'espressione di disperazione resterà una delle immagini cult della Coppa del Mondo. L'Argentina rimette poi le cose a posto con una rimonta straordinaria: sotto 0-2 fino al 79', la Nazionale campione del mondo risale fino al 2-2 all'84' grazie a un super Lionel Messi e in pieno recupero mette la freccia: 3-2 con il gol di Fernandez e Albiceleste ai quarti. L'Egitto protesta in maniera vibrante per le decisioni arbitrali. il ct Hassam Hossan che accusa la Fifa di voler portare la nazionale albiceleste fino in fondo al mondiale "per ragioni di marketing".

FIFA president infantino was shamelessly celebrating Argentina 2nd goal pic.twitter.com/0NkjVbd7Od — Ainà Dipo 🇳🇬 (@dipoaina1) July 7, 2026

Su X, la teoria del complotto dilaga. E si diffonde a macchia d'olio in particolare un video che mostra Infantino, in tribuna d'onore, protagonista di un apparente gesto di disappunto mentre alle sue spalle altri spettatori esultano. Molti utenti collegano le immagini alla partita Argentina-Egitto e associano il disappunto del presidente della Fifa ad un gol della nazionale nordafricana. In realtà, come evidenziano anche le note di comunità, le immagini si riferiscono ad un'altra partita.