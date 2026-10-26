circle x black
Cerca nel sito
 

Napoli, infortuni per Spinazzola e Badiashile: emergenza in difesa

I due difensori hanno accusato problemi fisici

Leonardo Spinazzola e Benoit Badiashile - Ipa/Fotogramma
Leonardo Spinazzola e Benoit Badiashile - Ipa/Fotogramma
Segui Adnkronos su Google
26 ottobre 2026 | 15.14
Simone Cesarei
LETTURA: 1 minuti

Emergenza in difesa per il Napoli. Massimiliano Allegri, reduce dal pareggio per 3-3 contro la Roma, è alle prese con gli infortuni di Leonardo Spinazzola e Benoit Badashile: entrambi si sono fermati per infortuni, con il francese che era uscito anzitempo durante il match con i giallorossi. Nessun problema invece per Rrahmani, che oggi, lunedì 26 ottobre, si è allenato in gruppo.

"Benoit Badiashile si è sottoposto oggi a esami strumentali, presso il Pineta Grande Hospital, che hanno evidenziato una lesione distrattiva di medio grado del retto femorale destro", ha scritto il Napoli in una nota pubblicata sui propri canali ufficiali, "nel corso dei minuti finali del match contro la Roma Leonardo Spinazzola ha accusato un risentimento muscolare. Gli esami hanno evidenziato una lesione di basso grado del bicipite femorale della coscia destra. Rrahmani si è allenato in gruppo".

Spinazzola salterà sicuramente la prossima trasferta contro il Monza, così come le partite contro la Juventus, il Porto in Champions League, e la Lazio, provando a rientrare dopo la sosta di novembre. Tempi più lunghi invece per Badiashile, che spera di tornare a disposizione a dicembre.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Vedi anche
Protesta Ncc contro il caro carburanti, Artusa (Muoversi): "Contro di noi accanimento" - Video
Taxi in piazza contro caro carburante, Sacco (it Taxi): "Non escludiamo lo sciopero"
Caro carburante, a Roma protesta di taxi e Ncc sotto il ministero dei Trasporti - Videonews
News to go
Caro carburanti, tassisti in piazza a Roma
News to go
Diritto alla riparazione in vigore, cosa c'è da sapere
Lega, Molinari: "Oggi dal minuto dopo il voto tutti compatti"
News to go
SpaceX e Tesla: Musk accelera sulla fusione
Pd, Fina: "Nuovo record 2xmille, superato tetto di 11 milioni"
Claudio Baglioni sorprende Roma, lo show a Piazza di Siena si apre con un brano inedito - Video
Da Milano a Bari e Roma, tra cori e bandiere le manifestazioni in tutta Italia - Video
Ai, Mazzetti (Meta): "Nostro impegno garantire accesso a più persone possibili"
Scontri a Roma, lancio di bottiglie e idranti in azione vicino stazione Termini - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza