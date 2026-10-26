Emergenza in difesa per il Napoli. Massimiliano Allegri, reduce dal pareggio per 3-3 contro la Roma, è alle prese con gli infortuni di Leonardo Spinazzola e Benoit Badashile: entrambi si sono fermati per infortuni, con il francese che era uscito anzitempo durante il match con i giallorossi. Nessun problema invece per Rrahmani, che oggi, lunedì 26 ottobre, si è allenato in gruppo.

"Benoit Badiashile si è sottoposto oggi a esami strumentali, presso il Pineta Grande Hospital, che hanno evidenziato una lesione distrattiva di medio grado del retto femorale destro", ha scritto il Napoli in una nota pubblicata sui propri canali ufficiali, "nel corso dei minuti finali del match contro la Roma Leonardo Spinazzola ha accusato un risentimento muscolare. Gli esami hanno evidenziato una lesione di basso grado del bicipite femorale della coscia destra. Rrahmani si è allenato in gruppo".

Spinazzola salterà sicuramente la prossima trasferta contro il Monza, così come le partite contro la Juventus, il Porto in Champions League, e la Lazio, provando a rientrare dopo la sosta di novembre. Tempi più lunghi invece per Badiashile, che spera di tornare a disposizione a dicembre.