Infortunio per Manuel Locatelli. Il centrocampista della Juventus ha riportato un problema al menisco durante la partita contro il Milan, pareggiata per 1-1 all'Allianz Stadium, e ora rischia di doversi operare. Già durante la partita il centrocampista bianconero ha accusato un fastidio alla parte esterna del ginocchio destro, come raccontato a fine partita: "Ho un fastidio, ma non è niente", aveva detto in zona mista.

In realtà quel fastidio si è rivelato essere un vero e proprio infortunio. In mattinata il capitano della Juventus ha svolto alcuni esami al JMedical, che hanno indicato un possibile problema al menisco, che potrebbe richiedere anche il ricorso a un'operazione chirurgica.

Locatelli si sottoporrà nei prossimi giorni a nuovi esami per stabilire l'effettiva gravità dell'infortunio, ma è probabile che il suo rientro in campo slitti a dopo la sosta. In caso di operazione invece, Locatelli rimarrà lontano dai campi per diversi mesi.