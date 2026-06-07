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Brasile, tegola Wesley: infortunio in amichevole. Salta il Mondiale?

Il giocatore della Roma si è fermato contro l'Egitto

Wesley - Ipa/Fotogramma
Wesley - Ipa/Fotogramma
07 giugno 2026 | 13.13
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Infortunio per Wesley. L'esterno della Roma si è fermato a pochi giorni dall'inizio dei Mondiali 2026, a causa di uno stop muscolare accusato durante l'amichevole giocata tra Brasile ed Egitto, disputata a Cleveland e vinta dalla Nazionale di Ancelotti per 2-1. Wesley ha infatti riportato un infortunio all'inguine che lo mette in dubbio per la rassegna iridata, in programma a partire dall'11 giugno in Stati Uniti, Messico e Canada.

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Il giocatore della Roma svolgerà gli accertamenti, ma una sua presenza per la partita inaugurale della spedizione brasiliana contro il Marocco, in programma il 14 giugno. La speranza di Ancelotti è quello che possa essere a disposizione nelle due gare successive contro Haiti e Scozia, fissate per il 20 e 25 giugno, oppure per la fase a eliminazione diretta.

Ansia intanto in casa Roma. L'infortunio di Wesley potrebbe comprometterne la preparazione in vista della prossima stagione, con il giocatore che già si sarebbe aggregato in ritardo al ritiro giallorosso proprio a causa dell'impegno Mondiale.

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