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Mondiali, oggi Inghilterra-Ghana: orario, probabili formazioni e dove vederla

Gli inglesi affrontano la selezione africana nella seconda gara del girone

Kane - IPA
Kane - IPA
23 giugno 2026 | 07.00
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Torna in campo l'Inghilterra ai Mondiali 2026. Oggi, martedì 23 giugno, la nazionale del ct Tuchel affronta il Ghana nella seconda partita del gruppo L, dopo il successo all'esordio contro la Croazia. La selezione africana arriva invece dalla vittoria di misura contro Panama, al debutto in questa Coppa del Mondo. Ecco orario, probabili formazioni e dove vedere il match in tv e streaming.

Inghilterra-Ghana, orario e probabili formazioni

Ecco le probabili formazioni di Inghilterra-Ghana, in campo alle 22 ora italiana:

Inghilterra (4-2-3-1): Pickford; James, Konsa, Stones, O'Reilly; Anderson, Rice; Saka, Bellingham, Gordon; Kane. Ct: Tuchel.

Ghana (4-4-2): Asare; Seneya; Adjetey, Opoku, Mensah; Issahaku, Sibo, Owusu, Sulemana; Semenyo, Ayew. Ct: Queiroz.

Inghilterra-Ghana, dove vederla

La partita dei Mondiali tra Inghilterra e Ghana sarà visibile in diretta su Dazn e Rai 1 e in streaming sull'app di Dazn e su Rai Play.

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