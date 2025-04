'Inside the Sport', a Coverciano il premio che celebra eccellenze e valori

Si è conclusa con grande successo presso il Centro Tecnico Federale di Coverciano la quinta edizione di “Inside the Sport”, uno degli appuntamenti più rilevanti del panorama sportivo nazionale. Il premio, ideato da Michele Cutolo, Vicepresidente nazionale del Movimento Cristiano Lavoratori (Mcl), e da Gianfranco Coppola, Presidente nazionale dell’Unione Stampa Sportiva Italiana (Ussi), nasce con l’obiettivo di valorizzare le figure che, attraverso lo sport e la comunicazione, promuovono valori positivi, etici e culturali. La manifestazione ha riunito grandi nomi dello sport, della stampa e delle istituzioni, offrendo un’occasione unica di riflessione e condivisione sui principi che lo sport sa trasmettere: impegno, passione, sacrificio e responsabilità sociale. In un’epoca in cui lo sport è anche strumento di inclusione, dialogo intergenerazionale e crescita collettiva, “Inside the Sport” si conferma un punto di riferimento nel riconoscere chi, con il proprio lavoro e talento, lascia un segno autentico.

Questi i premiati: alla carriera giornalistica: Alberto Rimedio (Rai); stampa Estera Sezione Giornalismo Sportivo: Dundar Kesapli; p⁠remio carriera all'arbitraggio: Gianluca Rocchi; decano dei procuratori sportivi: Furio Valcareggi; miglior Agente Fifa 2025: Michelangelo Valcareggi; talento emergente Serie C: Martin Palumbo (Avellino); premio alla carriera per il calcio femminile: Elena Schiavo (Copa ‘71) e Elisabetta “Betty” Vignotto (oggi dirigente al Sassuolo); premio “Sacrificio e Qualità”: Federico Gatti; premio alla carriera - Azzurri: Gianluigi Buffon, oggi capo delegazione della Nazionale; premio “Joe Barone”: Rolando Mandragora (Fiorentina); Miglior Dirigente Sportivo: Giovanni Manna; Miglior Allenatore Serie A: Gian Piero Gasperini; premio alla carriera: Claudio Ranieri.

Nonostante lo slittamento di alcune gare di Serie A a seguito della scomparsa di Papa Francesco e gli impegni europei di diversi club, la manifestazione ha confermato una line-up d’eccezione e una partecipazione entusiasta. Inside the Sport si conferma così un ponte tra memoria, attualità e futuro del calcio, celebrando non solo il talento, ma anche il sacrificio, la dedizione e la responsabilità sociale che rendono lo sport un veicolo di valori universali.