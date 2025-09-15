circle x black
Insulti razzisti contro l'Italia del basket, Mattarella: "Misera inciviltà"

Il presidente della Repubblica ha ricevuto la Nazionale femminile e quella maschile under 20, reduci dal Bronzo e dall'Oro agli Europei

Gli azzurri del basket al Quirinale da Mattarella - Italbasket /X
15 settembre 2025 | 20.41
Redazione Adnkronos
“Il capitano” Francesco Ferrari “ha ricordato alcuni commenti sgradevoli, lo ringrazio per l’understatement, dovuto forse a questi saloni, avresti potuto utilizzare dei termini molto più forti e più severi e l’avrei fatto anch’io per la verità. Hai ragione”, si è trattato di “misere manifestazioni di inciviltà” che “non turbano minimamente anzi rafforzano la convinzione di quanto c’è di importanza nell’inclusione, nella collaborazione, nel conoscersi, nel valorizzarsi vicendevolmente, nello stare insieme, nel fare sport insieme”. Così il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ricevendo al Quirinale la Nazionale femminile e quella maschile under 20 di pallacanestro, reduci dal Bronzo e dall'Oro ai rispettivi Europei, riferendosi agli insulti razzisti rivolti alla squadra prima dell’inizio del torneo quando la foto fu pubblicata sui social.

All'evento sono intervenuti il Presidente del Comitato Olimpico Nazionale Italiano, Luciano Buonfiglio, il Presidente della Federazione Italiana Pallacanestro, Giovanni Petrucci, il Capitano della Nazionale italiana femminile di pallacanestro, Laura Spreafico, e il Capitano della Nazionale italiana maschile under 20 di pallacanestro, Francesco Ferrari. Al termine, il Capo dello Stato ha rivolto un saluto ai presenti. Ha partecipato all'incontro il Ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi.

Mattarella basket insulti razzisti mattarella razzismo basket Sergio Mattarella italbasket mattarella italbasket
