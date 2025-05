L'Inter torna in campo in Champions League. Oggi, martedì 6 maggio, i nerazzurri sfidano il Barcellona nel ritorno della semifinale. Tutto aperto per la qualificazione dopo il 3-3 dell'andata, con la squadra di Inzaghi che è reduce dalla vittoria di misura contro l'Hellas Verona in campionato.

Inter-Barcellona, orario e probabili formazioni

La sfida tra Inter e Barcellona è in programma oggi, martedì 6 maggio, alle ore 21. Ecco le probabili formazioni:

Inter (3-5-2): Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Calhanoglu, Mkhitaryan, Barella, Dimarco; Martinez, Thuram. All. Inzaghi.

Barcellona (4-2-3-1): Szczesny; Eric Garcia, Cubarsi, Martinez, Martin; De Jong, Pedri; Yamal, Olmo, Raphinha; Torres. All. Flick.

Cosa ha detto Inzaghi

"Sappiamo tutti quanti dell’importanza della gara. Dovremo fare una grande partita contro una squadra fortissima. Ci vorrà una grande Inter concentrata, attenta, lucida perché affrontiamo una grandissima squadra", le parole di Simone Inzaghi alla vigilia.

"La volontà di Lautaro di giocare avrà il suo peso. Decideremo insieme allo staff medico e insieme ai calciatori, perché saranno loro che mi dovranno dire le loro sensazioni. Pavard" domenica "ha fatto una prima parte di allenamento. Le sensazioni sono state discrete, quindi vedremo. Lautaro non si allena dalla partita di Barcellona, oggi vedremo come sta e poi decideremo", aggiunge facendo riferimento alle condizioni di Lautaro e Pavardi.

Barcellona, rebus Lewandowski

"Io penso che sia meglio che Lewandowski inizi dalla panchina ma è pronto, tutto sta andando nel modo giusto e lui si sente molto meglio", dice Hans-Dieter Flick, allenatore del Barcellona, facendo il punto sulle condizioni di Robert Lewandowski, reduce da un infortunio muscolare. "Dopo questo periodo in cui è stato fermo, non è il massimo farlo partire subito ma magari avremo bisogno di lui durante la partita ed entrerà in campo".

Il tecnico tedesco si sofferma anche su Lamine Yamal: "Lui è un genio anche se per me la cosa più importante è la squadra. Lui comunque è capace di giocate incredibili, fa cose fantastiche come mercoledì scorso. Ora però pensiamo al ritorno e abbiamo bisogno di tutti al livello migliore possibile per superare il turno, Yamal è un giocatore fantastico come tanti altri giocatori che abbiamo, come Raphina e Pedri".

Inter-Barcellona, dove vederla in tv

Inter-Barcellona sarà trasmessa in diretta sui canali Sky Sport, ma visibile anche in chiaro su TV8. Il match sarà disponibile anche in streaming sull'app SkyGo, su NOW e sul sito di TV8.