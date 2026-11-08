L'Inter torna in campo in Serie A. Oggi, domenica 8 novembre, i nerazzurri ospitano il Como a San Siro in uno dei big match dell'undicesima giornata di campionato. La squadra di Chivu, reduce dal successo europeo contro il Feyenoord, dovrà riscattare il ko nel derby della settimana scorsa contro il Milan. Il Como, invece, viene dalla vittoria record per 9-1 contro il Lens, in Champions League, e dal successo in campionato contro il Venezia.

Inter-Como, orario e probabili formazioni

Ecco le probabili formazioni di Inter-Como, in campo oggi alle 18:

Inter (3-5-2) J. Martinez; Bisseck, Akanji, Bastoni; Spence, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; P. Esposito, Thuram. All. Chivu

Como (4-2-3-1) Butez; Couto, Kempf, Ramon, Kaiki; Perrone, Milla; Da Cunha, Nico Paz, Baturina; Douvikas. All. Fabregas

Inter-Como, dove vederla

Inter-Como sarà visibile in diretta su Dazn, ma anche su Sky ai canali Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 4K (213) e Sky Sport (251). La partita sarà disponibile in streaming su Sky Go, Now e sull'app di Dazn.