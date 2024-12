Dopo il successo in Coppa Italia contro l'Udinese, i nerazzurri ospitano la squadra di Fabregas a San Siro

Dopo il successo in Coppa Italia contro l’Udinese, l’Inter si rituffa sulla Serie A e oggi, lunedì 23 dicembre, affronta il Como a San Siro. La squadra di Inzaghi si avvicina alla sfida con 34 punti e il 6-0 rifilato alla Lazio nell’ultimo turno di campionato, mentre gli uomini di Fabregas pochi giorni fa hanno battuto 2-0 la Roma.

Inter-Como, orario e probabili formazioni

Inter-Como, ultima partita del 17° turno di campionato, si giocherà stasera alle 20:45. Inzaghi dovrà fare ancora a meno di Acerbi e Pavard, mentre per Fabregas il grande dubbio è in attacco, con il ballottaggio Belotti-Cutrone. Ecco le probabili formazioni della partita:

Inter (3-5-2): Sommer; Bisseck, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Frattesi, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Thuram. All. Inzaghi.

Como (4-2-3-1): Reina; Van der Brempt, Goldaniga, Kempf, Sala; Sergi Roberto, Da Cunha; Strefezza, Nico Paz, Fadera; Belotti. All. Fabregas.

Inter-Como, dove vederla

Inter-Como sarà visibile in diretta su Dazn e su Sky, in entrambi i casi con abbonamento. Per quanto riguarda Sky, i canali di riferimento sono Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e Sky Sport 251.