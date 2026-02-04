circle x black
Cerca nel sito
 

Cremonese-Inter, 50mila euro di multa e diffida specifica ai nerazzurri per petardo contro Audero

L'episodio era accaduto nel secondo tempo della partita di Serie A

Audero - Fotogramma/IPa
Audero - Fotogramma/IPa
04 febbraio 2026 | 14.24
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Il giudice sportivo di Serie A ha inflitto 50.000 euro di multa e una diffida specifica all'Inter per il petardo lanciato in campo a Cremona dai propri tifosi domenica 2 febbraio, all'inizio del secondo tempo di Cremonese-Inter, e che è scoppiato vicino al portiere della Cremonese Emil Audero comportando il momentaneo stordimento del giocatore e la sospensione della gara per circa tre minuti.

Inter, multa dopo petardo Audero

"Rilevato che - si legge nelle motivazioni - pur trattandosi di fatti particolarmente gravi, questo Giudice debba adeguatamente valorizzare, in senso attenuante, il comportamento disponibile e collaborativo della Società ai fini della quasi immediata identificazione dei responsabili dell'accaduto (art. 29 lett. c) Cgs), nonché la palese dissociazione dalle gravi manifestazioni in atto (art. 29 lett. d) Cgs) evidenziata in modo fattivo anche dai calciatori in campo, durante la gara e al termine della stessa. Si precisa che, in attuazione della diffida specifica, al ripetersi di simili comportamenti con rischio per l'incolumità di tesserati, Ufficiali di gara e personale addetto troveranno applicazione, ai sensi dell'art. 26 comma 3 Cgs, una o più delle sanzioni previste dall'art. 8 comma 1 lett. d) e) f) Cgs".

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Inter Cremonese petardo Audero multa Inter
Vedi anche
News to go
Spagna, social vietati ai minori di 16 anni
L'agente aggredito al corteo per Askatasuna: "Amareggiato, ma sto bene" - Video
Fontana di Trevi a pagamento, 2 euro per i turisti: le testimonianze
Askatasuna, al corteo di Torino incappucciati coperti anche da ombrelli - Video
News to go
Turismo, bonus straordinari e notturni 2026: come ottenerlo
News to go
Case occupate, Salvini vuole nuova stretta
Scontri al corteo per Askatasuna, l'incontro di Meloni con gli agenti feriti: "Italia giusta è con voi" - Video
Diverse esplosioni in Iran, auto distrutte e palazzi sventrati: video
News to go
Festival del cinema di Pompei: per 2026 progetto per giovani talenti emergenti
News to go
Petrolio, il prezzo non scende più: dollaro debole compromette l'export
Onorato: "Al centrosinistra serve una nuova forza politica riformista e civica" - Video
News to go
A Roma arriva il badante di condominio, via libera alla proposta


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza