Inter, Chivu 'incrocia' Conte in tv. Ma lo snobba - Video

L'allenatore nerazzurro non ha voluto salutare quello del Napoli

Cristian Chivu - Ipa/Fotogramma
Cristian Chivu - Ipa/Fotogramma
21 gennaio 2026 | 04.23
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

La lotta scudetto continua anche in Champions League. Inter e Napoli sono state le due protagoniste della serata europea, con i nerazzurri battuti a San Siro dall'Arsenal e i partenopei che non sono andati oltre il pari a Copenhagen. Al termine dei match c'è stato un momento di tensione, seppur a distanza, tra i due allonatori, con Cristian Chivu che ha 'incorciato' Antonio Conte in diretta su Sky, ma non lo ha voluto salutare.

Succede tutto nel post partita della serata di Champions. Dopo l'intervista nella zona mista di San Siro, dallo studio comunicano a Chivu che è arrivato in collegamento Conte e gli chiedono se volesse salutarlo, lui però risponde soltanto con un "Grazie, buona sera a tutti", snobbando così il tecnico del Napoli.

Il motivo, oltre che per il cattivo umore per il risultato, è da ricercare nei (continui) attacchi di Conte verso l'Inter, indicata più volte come la favorita assoluta per lo scudetto nel tentativo di alzare la pressione sui nerazzurri. Ma non solo. Nell'ultima sfida tra nerazzurri e Napoli a San Siro, il tecnico partenopeo è stato espulso per veementi proteste contro l'arbitro, reiterate anche in conferenza stampa.

