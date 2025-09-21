circle x black
Cerca nel sito
 

Inter-Sassuolo oggi in Serie A: orario, probabili formazioni e dove vederla

I nerazzurri ospitano la squadra di Fabio Grosso nella quarta giornata di campionato

Marcus Thuram - Fotogramma/IPA
Marcus Thuram - Fotogramma/IPA
21 settembre 2025 | 11.54
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

La domenica di Serie A si chiude con la sfida tra Inter e Sassuolo. Oggi, 21 settembre, i nerazzurri affrontano la squadra di Fabio Grosso a San Siro nella quarta giornata di campionato. Gli uomini di Chivu, reduci dalla vittoria in trasferta in Olanda contro l'Ajax in Champions, sono chiamati a riscattare le due sconfitte contro Udinese e Juventus, mentre i neroverdi arrivano dal successo contro la Lazio. Ecco orario, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming Inter-Sassuolo.

Inter-Sassuolo, orario e probabili formazioni

Ecco le probabili formazioni di Inter-Sassuolo, in campo alle 20:45:

Inter (3-5-2) Martinez; Akanji, Acerbi, Carlos Augusto; Dumfries, Frattesi, Calhanoglu, Sucic, Dimarco; Esposito, Thuram. All. Chivu

Sassuolo (4-3-3) Maric; Coulibaly, Idzes, Muharemovic, Doig; Vranckx, Matic, Koné; Berardi, Pinamonti, Laurienté. All. Grosso

Inter-Sassuolo, dove vederla

Inter-Sassuolo di oggi, domenica 21 settembre, viene trasmessa in esclusiva da Dazn. Per gli abbonati Sky con abbonamento a Zona Dazn, la gara sarà visibile anche su Dazn 1, canale numero 214 di Sky. Partita visibile anche in streaming sull'app di Dazn.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Inter Sassuolo Inter Sassuolo Inter Sassuolo oggi
Vedi anche
"Si stava avventando su di me", lite tra il giornalista di Report e la scorta di Giuli - Video
Lega, primo giorno a Pontida all’insegna dell'unità - Video
Pontida, il 'vaffa' dei giovani leghisti a Calenda e la contestazione a Vannacci: "Lui è moderato, noi no" - Video
News to go
Auto elettriche, quando scattano gli incentivi: requisiti
Dai giovani di FdI striscione e minuto di silenzio per Charlie Kirk - Video
News to go
Genova, la sentenza: "Legittimo il no del tabaccaio al pagamento con la carta per le sigarette"
Mps-Mediobanca promossa da Giorgetti: "Operazione positiva" - Video
Fedez e il rap su Sinner: "Bufera per colpa mia, chiedo scusa" - Video
Arianna Meloni a Fenix, standing ovation - Video
Francesca Manzini nei panni di Monica Bellucci: "Ciao Tim Burton, ti ricorderò con rispetto" - Video
News to go
Giustizia, via libera della Camera alla riforma
Eurogruppo e Ecofin a Copenaghen, le videonews dal nostro inviato


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza