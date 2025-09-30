circle x black
Cerca nel sito
 

Inter, contro lo Slavia si ferma Thuram: cos'è successo in Champions

L'attaccante nerazzurro è stato sostituito da Chivu al 67'

Marcus Thuram - Fotogramma/IPA
Marcus Thuram - Fotogramma/IPA
30 settembre 2025 | 22.42
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Infortunio per Marcus Thuram durante Inter-Slavia Praga in Champions League? Oggi, martedì 30 settembre, l'attaccante francese è stato tra i protagonisti della sfida contro i cechi a San Siro. Per lui nessun gol, ma un assist da incorniciare per il momentaneo raddoppio di Dumfries nel primo tempo. Poi, Thuram è stato ancora decisivo nell'azione del tris di Lautaro Martinez, innescando Bastoni (poi autore dell'assist per il capitano nerazzurro) con un gran colpo di tacco. Proprio in questa situazione, al minuto 67 della partita, il numero 9 ha accusato un problema fisico, iniziando a toccarsi il bicipite femorale della coscia sinistra.

Pochi secondi dopo, Chivu ha effettuato il cambio, mandando in campo Bonny sul punteggio di 3-0. Come riportato da Sky Sport, Thuram ha spiegato di aver sentito un crampo parlando con i membri dello staff nerazzurro. Nessuna smorfia di dolore per lui, apparso tranquillo in panchina.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Thuram Thuram Inter Inter Slavia Praga Marcus Thuram
Vedi anche
News to go
Sciopero dei treni il 2 e il 3 ottobre, orari e fasce di garanzia
Corteo ProPal alla Sapienza, cori per Gaza e Flotilla: occupata facoltà di Scienze politiche - Video
News to go
San Siro, Consiglio comunale di Milano approva vendita a Milan e Inter
Marche, Acquaroli: "Ho sentito Giorgia Meloni, era contenta"
Marche, Acquaroli arriva con Arianna Meloni: l'applauso al comitato elettorale
Regionali Marche, Ricci: "Ho chiamato Acquaroli per congratularmi" - Video
News to go
Bullismo, come cambia la vecchia sanzione della sospensione: le novità
News to go
Lufthansa taglierà 4.000 posti di lavoro entro il 2030
News to go
Crosetto a Flotilla: "Se forza blocco navale si espone a pericoli elevatissimi"
Baglioni: "'La Vita è Adesso' pensavo fosse brutto, invece è un successo da 40 anni"
Glenn Close: "Armani una persona generosa e un amico"
Richard Gere ricorda Armani: "Prima di conoscerlo non avevo neanche una cravatta…"


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza