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Serie A, oggi Inter-Verona: orario, probabili formazioni e dove vedere premiazione scudetto

I campioni d'Italia ospitano i gialloblù nell'ultima partita stagionale a San Siro. Al termine della partita, via alla festa dei campioni d'Italia per le strade di Milano

Thuram - Fotogramma/IPA
Thuram - Fotogramma/IPA
17 maggio 2026 | 09.47
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

L'Inter torna in campo in Serie A. Oggi, domenica 17 maggio, i nerazzurri ospitano il Verona a San Siro nella penultima giornata di campionato. La squadra di Chivu, campione d'Italia, saluterà i suoi tifosi con le due coppe conquistate in stagione: quella dello scudetto, che verrà consegnata proprio oggi, e la coppa Italia, vinta mercoledì 13 maggio contro la Lazio. Dall'altra parte, i gialloblù sono già retrocessi. Ecco orario, probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming.

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Inter-Verona, orario e probabili formazioni

Ecco le probabili formazioni di Inter-Verona, in campo alle 15:

Inter (3-5-2) Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Zielinski, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Lautaro, Bonny. All. Chivu

Verona (3-5-1-1) Montipò; Nelsson, Edmundsson, Valentini; Belghali, Akpa Akpro, Gagliardini, Bernede, Bradaric; Suslov; Bowie. All. Sammarco

Al termine della partita ci sarà la premiazione dell'Inter, con la coppa scudetto. I nerazzurri daranno poi il via alla festa con il pullman scoperto per le strade di Milano.

Inter-Verona, dove vederla

Inter-Verona sarà disponibile su Dazn, ma anche su Sky per gli abbonati con Zona Dazn (canale 214). Partita visibile in streaming sull'app di Dazn.

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Inter festa scudetto Inter Verona premiazione scudetto dove vedere festa scudetto Inter
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