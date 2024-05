Internazionali di tennis da Pizza Drop Shot a Orange Smash, la Sinnermania si sposta a tavola

Per ammirarlo in campo agli Internazionali di tennis dovranno attendere l’anno prossimo. Intanto, per ora, se lo gustano tra piatti e menù dedicati sulle tavole del Foro Italico. I tifosi più fedeli di Jannik Sinner, delusi per il forfait del campione al torneo di Roma, hanno trovato il modo di consolarsi. “Match point” come antipasto, pizza “Drop Shot” e “Orange Smash” come dessert. Questi alcuni dei nomi delle portate che Eataly, colosso della ristorazione presente al Fan Village, ha previsto in occasione dell’evento - privilegiando gli alimenti di colore arancione - e trovando subito il gradimento del pubblico.

Il dolce, l’”Orange Smash”, una sfera di bavarese - che richiama la forma unica della pallina da tennis - alla vaniglia tahiti con cuore al limone di Sorrento, fragole e menta su crumble croccante, sta andando ruba. Gettonatissimo anche l’entrée “Match Point”, un hummus di carote e ceci con gallette al mais. Tra le pizze spicca la Drop Shot con mozzarella fiordilatte, prosciutto cotto alle erbe, hummus di ceci e carote e rucola. Piatti principali, ma anche spuntini e colazioni.

Particolarmente apprezzato il “Carota Break”, un delizioso muffin alle carote. Il momento dell’aperitivo invece prevede un “Orange Match Point”, cocktail a base di succo di arancia, carota e mela bio e bitter. Un modo originale per omaggiare Sinner e allietare il palato degli appassionati con le prelibatezze del made in Italy.