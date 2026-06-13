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Mondiali, choc per l'Iran: cadavere trovato vicino al ritiro

Un corpo senza vita è stato rinvenuto a Tijuana

L'Iran - Ipa/Fotogramma
L'Iran - Ipa/Fotogramma
13 giugno 2026 | 19.39
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Cadavere vicino al ritiro dell'Iran ai Mondiali 2026. Oggi, sabato 13 giugno, un corpo senza vita, che presenta segni di violenza, è stato rinvenuto all'interno di un suv abbandonato vicino all'Estadio Caliente di Tijuana, proprio dove la Nazionale della repubblica islamica sta svolgendo il suo ritiro.

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Secondo quanto riportato da Sport, la vittima è stata ritrovata avvolta in un sacco nero di plastica nel bagliaio della macchina, con la polizia messicana che ha subito avviato un'indagine.

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iran iran mondiali mondiali 2026 cadavere ritiro iran
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