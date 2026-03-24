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Irlanda del Nord senza la stella Bradley e con due giocatori di Premier League: la nazionale avversaria dell'Italia

Una squadra da rispettare ma con valori tecnici non paragonabili a quelli degli azzurri

Conor Bradley e Isaac Price - Ipa
Conor Bradley e Isaac Price - Ipa
24 marzo 2026 | 13.08
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Sarà l'Irlanda del Nord la prima avversaria degli azzurri del ct Gattuso nel playoff di qualificazione al mondiale 2026. Una Nazionale da rispettare ma con valori tecnici non paragonabili a quelli dell'Italia. Tra i convocati del ct Michael O'Neill ci sono solo 2 giocatori di Premier League, il più importante campionato del mondo e sono il terzino Trai Hume del Sunderland e il centrocampista Justin Devenny del Crystal Palace. C’è anche un giocatore del Liverpool, il centriocampista Kieran Morrison, ma in realtà disputa il campionato di Premier League 2 con la squadra riserve dei Reds, poi tanti mestieranti del pallone con un giocatore nella Serie A scozzese, 14 di Serie B inglese, uno di Serie B tedesca e 8 giocatori di Serie C inglese.

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A favore degli azzurri l'assenza della stella della Green&White Army, Conor Bradley, il terzino destro del Liverpool, che si è rotto il legamento crociato anteriore del ginocchio lo scorso gennaio. Un infortunio arrivato proprio nel momento peggiore, quando il tecnico Arne Slot lo stava facendo giocare con continuità. L'Italia non si troverà come avversario nemmeno Chris Atherton, promettente centrocampista classe 2008, non per un infortunio ma perché ha scelto di rappresentare l'Irlanda, dopo aver giocato a livello giovanile con l'Irlanda del Nord. Atherton, di proprietà del Chelsea, detiene anche il primato di calciatore professionista più giovane del Regno Unito, avendo fatto il suo esordio a 13 anni e 329 giorni con il Glenavon nella Coppa di Lega nordirlandese.

La formazione

Questo il probabile 11 titolare, dopodomani alla New Balace Arena di Bergamo. In porta Conor Hazard del Plymouth Argyle (Serie C inglese). In difesa Ruairi McConnell, classe 2005 del Norwich City e i più esperti Paddy McNair e Ciaron Brown, che giocano per Hull City e Oxford United, tutte squadre di Championship, la B inglese. Sugli esterni agiranno Jamal Lewis (Preston North End, Championship) a sinistra, mentre a destra agirà il sostituto di Bradley, che sarà il già citato Hume. A centrocampo in regia Brad Lyons, che gioca per il Kilmarnock di Scottish Premier League, con al fianco le mezz'ali Ethan Galbraith dello Swansea (Championship) e Jamie McDonnell, classe 2004 dell'Oxford United. In attacco Jamie Donley, anche lui dell'Oxford United a far coppia con Isaac Price, attaccante del West Bromwich Albion, con 7 reti all'attivo in stagione in Championship e nemico pubblico numero uno per la difesa azzurra.

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