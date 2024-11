Può uno youtuber tenere testa all'oro olimpico dei 100 metri in carica? No, ma IShowSpeed, all'anagrafe Darren Jason Watkins Jr., ci è andato vicino. Lo streamer, 33 milioni di follower, ha sfidato Noah Lyles, velocista statunitense e campione nella gara regina alle ultimi Olimpiadi di Parigi, in una gara sui 50 metri. La corsa non era altro che una scommessa tra i due, con in palio ben centomila euro. Altra condizione era che, in caso di sconfitta Speed cambiasse il suo nome in 'IShowSlow'.

Different angles show how close IShowSpeed was to beating Olympic gold medalist Noah Lyles 👀 pic.twitter.com/m3o83jiCHN — FearBuck (@FearedBuck) November 7, 2024

Speed si è più volte vantato della sua condizione atletica affermando che, se non fosse diventato uno degli youtuber più famosi al mondo, avrebbe continuato a giocare a football americano fino a diventare un professionista nella Nfl. Nella gara di velocità si è difeso molto meglio del previsto sul rettilineo, mettendo in seria difficoltà Lyles.

Il campione olimpico, che sicuramente non ha spinto al massimo, è riuscito a rimontare negli ultimi venti metri, dopo una partenza che probabilmente non si aspettava così complicata. Al via infatti l'atleta americano appare tranquillo e spensierato, per niente preoccupato, appena si è ritrovato indietro rispetto all'avversario di giornata ha accelerato e infine lo ha superato con discreta scioltezza.

"È stato un pareggio! È stato un pareggio!" ha urlato Speed appena conclusa la gara, ovviamente a favore di camera. Lyles ha comunque accettato di ripetere la corsa, ma questa volta sui 100 metri, il suo habitat naturale.