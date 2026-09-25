Esultanza choc in Nations League. Durante la partita tra Austria e Israele, vinta dai padroni di casa per 3-1, l'attaccante della nazionale israeliana Sayed Abu Farhi ha rimediato un cartellino rosso a causa di un'esultanza giudicata da molti di cattivo gusto considerando il conflitto a Gaza.

Dopo aver segnato infatti, Farhi, che gioca in Major League Soccer con il Colorado Rapids, ha staccato la bandierina da terra e l'ha impugnata come fosse un fucile, emulando poi il gesto dello sparo. L'arbitro ha quindi estratto immediatamente il cartellino giallo, che per l'attaccante, già ammonito in precedenza, ha significato espulsione.

Israeli footballer sent off for “shooting” with a corner flag



In the Nations League match between Austria and Israel, Israeli national team forward Abu Farhi grabbed the corner flag after scoring and mimicked a gunshot.



The footballer had already received a yellow card. The… pic.twitter.com/zRZKzQNJ1t — NEXTA (@nexta_tv) September 25, 2026

I media austriaci hanno fatto notare come Farhi potesse aver imitato un colpo da biliardo piuttosto che uno sparo, sebbene l'interpretazione dell'arbitro è anche quella prevalente sui social.