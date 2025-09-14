circle x black
Mondiali pallavolo, oggi Italia-Algeria: orario e dove vederla in tv e streaming

Per gli azzurri, gara d'esordio nel girone F

Il ct Ferdinando De Giorgi
14 settembre 2025 | 07.38
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Ai Mondiali di pallavolo 2025 è il giorno dell'Italia. Oggi, domenica 14 settembre, l'Italvolley del ct Ferdinando De Giorgi affronta l'Algeria nel debutto nella manifestazione, alla prima sfida del girone F. Nelle Filippine, gli azzurri arrivano da campioni in carica e dovranno difendere il titolo vinto nel 2022. Ecco orario della prima partita e dove vederla in tv e streaming.

De Giorgi: "Ai Mondiali egoisti per vincere"

La chiave del successo può essere (anche) l’egoismo. Ferdinando De Giorgi lo ha raccontato all’Adnkronos in vista dei Mondiali di pallavolo nelle Filippine: "La parte egoistica è un'ambizione che deve esserci nella crescita. Se vuoi realizzare qualcosa di importante, devi diventare un egoista di squadra. Mettere un certo modo di fare a disposizione del gruppo". Il ct dell'Italvolley ha rinfrescato così il concetto espresso nel suo ultimo libro ‘Egoisti di squadra’ (Mondadori) alla vigilia di un appuntamento a cui la Nazioonale arriva con un oro da difendere. "Il senso - ha detto - è che la squadra è composta da persone diverse, che fanno delle cose nello stesso modo. La sostanza dice che uno non deve cambiare il suo essere, il suo carattere, ma mettersi a disposizione. L'egoismo è la voglia di realizzare qualcosa. ‘Io voglio diventare campione del mondo’, per esempio, è egoismo. Ma poi si deve agire in relazione agli altri e chiedersi se le azioni sono utili al contesto". (LEGGI L'INTERVISTA COMPLETA AL CT)

Italia-Algeria ai Mondiali pallavolo, orario e dove vederla

Italia-Algeria ai Mondiali di pallavolo inizierà oggi alle 15:30. Le partite del torneo maschile sono trasmesse in diretta tv sui canali Rai e in streaming su Rai Play, Dazn e Vbtv.

