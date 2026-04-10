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Italia, Baldini ct nelle amichevoli con Lussemburgo e Grecia

L'allenatore dell'Under 21 'promosso' dopo l'addio di Gattuso

Silvio Baldini - Ipa/Fotogramma
Silvio Baldini - Ipa/Fotogramma
10 aprile 2026 | 14.30
Redazione Adnkronos
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Silvio Baldini nuovo ct (ad interim) dell'Italia. L'allenatore della Nazionale Under 21 siederà sulla panchina azzurra in occasione delle due amichevoli in programmatra poco meno di due mesi, mercoledì 3 giugno, quando allo Stade de Luxembourg affronterà il Lussemburgo e domenica 7 giugno, quando sarà di scena al Pankritio Stadium di Candia, sull’isola di Creta, per un altro test con la Grecia.

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L'annuncio di Baldini arriva dopo la risoluzione contrattuale con Gennaro Gattuso, che ha lasciato la panchina azzurra dopo la sconfitta rimediata contro la Bosnia nella finale dei playoff Mondiali: "Con il dolore nel cuore, non avendo raggiunto l’obiettivo che ci eravamo prefissati, ritengo conclusa la mia esperienza sulla panchina della Nazionale la maglia azzurra è il bene più prezioso che esiste nel calcio, per questo è giusto agevolare sin da subito le future valutazioni tecniche", aveva detto Gattuso annunciando il suo addio.

"Desidero ringraziare il presidente Gabriele Gravina e Gianluigi Buffon, e con loro tutti i collaboratori della Federazione, per la fiducia e il supporto che mi hanno sempre garantito", aveva continuato Gattuso, "è stato un onore poter guidare la Nazionale e farlo anche con un gruppo di ragazzi che hanno mostrato impegno e attaccamento alla maglia. Ma il ringraziamento più grande va ai tifosi, a tutti gli italiani che in questi mesi non hanno mai fatto mancare il loro amore e sostegno alla Nazionale. Sempre con l’azzurro nel cuore".

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