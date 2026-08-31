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Europei di pallavolo, oggi Italia-Bulgaria: orario e dove vederla in tv (in chiaro)

La Nazionale femminile di Velasco torna in campo

Velasco - Ipa/Fotogramma
Velasco - Ipa/Fotogramma
31 agosto 2026 | 06.27
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

L'Italia torna in campo agli Europei di pallavolo 2026. Oggi, lunedì 31 agosto, la Nazionale femminile allenata da Julio Velasco affronta la Bulgaria - in diretta tv e streaming, anche in chiaro - negli ottavi di finale della rassegna continentale, dopo aver vinto il proprio girone. Le azzurre si sono infatti piazzate al primo posto del gruppo D battendo Croazia, Montenegro, Slovacchia, Svezia e, nell'ultima partita, la Francia per 3-1.

Italia-Bulgaria, orario e dove vederla in tv (in chiaro)

Italia-Bulgaria è in programma oggi, lunedì 31 agosto, alle ore 16. Il match sarà trasmesso in diretta televisiva dalla Rai, che lo trasmetterà in chiaro, e da SkySport. La partita si potrà seguire anche in streaming sull'app SkyGo, su NOW e su RaiPlay, oltre che sulla piattaforma web EuroVolley.

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