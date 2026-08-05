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Zola torna in azzurro, sarà coordinatore per i progetti delle attività giovanili del Club Italia

L'ex fantasista andrà a completare la squadra composta dal numero uno della Figc Malagò con il ct Mancini e il dt Ranieri

Gianfranco Zola - Ipa
Gianfranco Zola - Ipa
05 agosto 2026 | 14.40
Emanuele Rizzi
LETTURA: 2 minuti

Ora è ufficiale. Gianfranco Zola torna a vestire l’Azzurro ed entra nel Club Italia con il ruolo di coordinatore dei progetti delle attività giovanili. Il presidente della Figc, Giovanni Malagò, e quello del Club Italia, Claudio Ranieri, lo hanno fortemente voluto per completare i quadri della struttura federale che sovrintende alla gestione e allo sviluppo di tutte le rappresentative azzurre, condividendone la scelta con il presidente della Lega Pro, Matteo Marani, di cui Zola continuerà a essere vice presidente vicario. L'arrivo dell'ex fantasista azzurro va a completare la squadra composta dal nuovo presidente federale insieme al ct Roberto Mancini e al dt Claudio Ranieri per dare maggiore forza alle attività giovanili.

Artefice della ‘riforma’ che porta il suo nome, piattaforma programmatica che ha stimolato l’impiego di giovani calciatori in Serie C, Zola (vanta in azzurro 35 presenze e 10 reti da calciatore) e avrà un campo di azione ampio e si concentrerà sulla costruzione della filiera delle rappresentative giovanili, assieme al coordinatore tecnico Maurizio Viscidi.

“Il suo carisma, la sua preparazione e il suo impegno verso i giovani mostrato in questi anni in Lega Pro rappresentano la base migliore per costruire il nostro futuro -ha detto il presidnete della Figc Malagò- lo ringrazio perché ha accettato con entusiasmo, disponibilità e responsabilità. Con Ranieri, Mancini e Zola vogliamo costruire una nuova prospettiva per il calcio italiano”.

“Ringrazio il presidente Malagò per avere pensato a me in questo ruolo -ha aggiunto Zola- a dimostrazione della bontà del progetto portato avanti in Lega Pro con la struttura interna, con i club e con la governance di cui faccio parte. Mi metto a disposizione del movimento azzurro con soddisfazione, slancio e senso del dovere, rivolto soprattutto allo sviluppo e alla crescita dei nuovi talenti italiani”.

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Calcio Zola Azzurro Club Italia Progetti attività giovanili
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