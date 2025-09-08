circle x black
Israele-Italia, oggi qualificazioni Mondiali 2026: orario, probabili formazioni e dove vederla

A Debrecen torna in campo la Nazionale di Gattuso

Il ct Gattuso - Fotogramma
Il ct Gattuso - Fotogramma
08 settembre 2025 | 10.28
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Torna in campo la Nazionale di Gennaro Gattuso. Oggi, lunedì 8 settembre, l'Italia affronta Israele in un match valido per le qualificazioni ai Mondiali 2026. Gli Azzurri arrivano dal netto successo per 5-0 contro l'Estonia e a Debrecen l'imperativo sarà ancora vincere con tanti gol di scarto, per avvicinare il primo posto nel girone I occupato dalla Norvegia. Ecco orario, probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming.

Israele-Italia, orario e probabili formazioni

Ecco le probabili formazioni di Israele-Italia, in campo stasera alle 20:45:

Israele (5-4-1) Daniel Peretz; Dasa, Shlomo, Lemkin, Nachmias, Revivo; Biton, E. Peretz, Gloukh, Solomon; Turgerman. Ct. Ben Shimon.

Italia (4-3-3) Donnarumma; Di Lorenzo, Bastoni, Calafiori, Cambiaso; Barella, Locatelli, Tonali; Kean, Retegui, Politano. Ct. Gattuso.

Israele-Italia, dove vederla

Israele-Italia sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva in chiaro dalla Rai, con il canale di riferimento che sarà Rai 1. Il match si potrà seguire anche in streaming sulla piattaforma RaiPlay.

