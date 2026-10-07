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Italia 15esima nel ranking Fifa ma testa di serie alle qualificazioni di Euro 2028

L'Italia resta stabile in classifica ma conquista un vantaggio fondamentale verso l'Europeo dove sarà testa di serie ai sorteggi delle qualificazioni

Il ct dell'Italia Roberto Mancini - Ipa
Il ct dell'Italia Roberto Mancini - Ipa
07 ottobre 2026 | 19.38
Emanuele Rizzi
LETTURA: 2 minuti

L’inizio della stagione post Mondiale porta all’Italia punti ma non posizioni in classifica: nell’aggiornamento del Ranking Fifa gli azzurri guidati da Roberto Mancini sono al 15° posto assoluto, in una classifica guidata dalla Spagna, con Argentina e Francia sul podio. Mentre l'Inghilterra è quarta e il Portogallo si posiziona al 5° posto (+2 posizioni), scavalcando sia il Brasile (6° posto, -1) che il Marocco (7° posto, -1). Completano la top ten Belgio, Olanda e Messico.

Però le quattro partite di Nations League, che hanno visto l'Italia perdere con il Belgio, pareggiare con la Francia e vincere le due sfide con la Turchia, hanno comunque consegnato agli azzurri +5.55 punti, permettendo a Donnarumma e compagni di accorciare su Croazia e Germania, scivolate rispettivamente in quattordicesima e tredicesima posizione ed entrambe scavalcate dalla Svizzera, ora dodicesima.

Ma è stata la vittoria di Bologna contro la squadra di Montella quella forse più importante, perchè l'Italia è ora sicura di finire tra le prime tre squadre del suo girone di Nations League e consente alla nostra Nazionale di essere una delle 12 teste di serie ai sorteggi dei gironi di qualificazione ai prossimi Europei del 2028, che si svolgeranno il prossimo 6 dicembre a Belfast, in Irlanda del Nord. Le altre teste di serie sicure nei sorteggi sono Portogallo, Olanda, Grecia, Francia, Spagna e Inghilterra e che quindi l'Italia eviterà.

Azzurri che però dovrebbero puntare in ogni caso a vincere il girone di Nations League visto che le quattro vincitrici dei gironi della Lega A saranno automaticamente teste di serie e, soprattutto, verranno inserite in un raggruppamento da quattro squadre anziché da cinque.

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Nations League Euro 2028 Ranking Fifa Italia di Mancini testa di serie
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