circle x black
Cerca nel sito
 

Jacobs, nessun ritiro e obiettivo Los Angeles 2028: "So di poter essere competitivo"

Il fuoriclasse azzurro della velocità mette nel mirino le prossime Olimpiadi

Marcell Jacobs - Fotogramma/IPA
Marcell Jacobs - Fotogramma/IPA
03 gennaio 2026 | 11.51
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Marcell Jacobs non si ritira, ma guarda avanti e mette nel mirino le Olimpiadi di Los Angeles 2028. Dopo mesi di dubbi e incertezze, il due volte campione olimpico a Tokyo (100 metri e staffetta 4x100) si è raccontato in una lunga intervista a Sportweek: "Questi mesi di pausa sono stati utili, non mi sono messo fretta, ho ascoltato testa e corpo. Si trattava di stanchezza mentale, non fisica. Per un po’ la voglia non c’è stata, adesso sì. So di poter essere ancora competitivo".

Nel mirino c'è il 2028, con qualche tappa intermedia: "Seguirò una strategia e una programmazione per arrivare al picco di condizione nei momenti opportuni - ha spiegato il fuoriclasse azzurro -. L'obiettivo sono le prossime Olimpiadi, ma è chiaro che fare il tris agli Europei di Birmingham di agosto mi solletica, però non li pongo come limite".

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Marcell Jacobs Jacobs Jacobs Olimpiadi Jacobs Los Angeles
Vedi anche
Venezuela, attacco a Fuerte Tiuna: colpito il 'cuore militare' - Video
Attacco al Venezuela, aeroporto colpito e raffica di esplosioni - Video
Venezuela, attacco a Caracas: elicotteri in azione e esplosioni - Video
Crans-Montana, la videonews del nostro inviato
News to go
Boom dell'e-commerce in Italia, ma i negozi non scompaiono
Crans-Montana, Tajani sul luogo della tragedia depone corona di fiori - Video
Incendio a Crans-Montana, Bertolaso: "Entro stasera 7 giovani italiani feriti a Milano" - Video
News to go
Buoni propositi di inizio anno, quali sono quelli degli italiani per il 2026
Dazi, Pechino minaccia l'export dei formaggi italiani
News to go
Tutte le feste e i ponti del 2026
Mattarella e il discorso di fine anno, le immagini del backstage dal Quirinale - Video
News to go
Addio ai timbri sul passaporto


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza