Dalla Svizzera al... Psg: Jorginho segna un rigore e allontana la 'maledizione' azzurra

Il centrocampista del Flamengo è stato protagonista della finale della coppa Intercontinentale

Il rigore di Jorginho - Afp
Il rigore di Jorginho - Afp
17 dicembre 2025 | 20.42
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Jorginho si presenta sul dischetto e, questa volta, segna. È successo durante il secondo tempo di Paris Saint-Germain-Flamengo, finale di coppa Intercontinentale di oggi, mercoledì 17 dicembre. Il centrocampista naturalizzato italiano, che con la Nazionale azzurra ha vinto l'Europeo del 2021, ha segnato il calcio di rigore dell'1-1, spiazzando il portiere parigino Safonov e ridando speranza ai brasiliani. Eppure, visti proprio i suoi trascorsi con l'Italia, il penalty trasformato da Jorginho fa notizia.

Tutti i rigori sbagliati da Jorginho con l'Italia

Il primo, pesante, calcio di rigore sbagliato da Jorginho con la maglia dell'Italia risale al 5 settembre 2021. Durante le qualificazioni al Mondiale di Qatar 2022, l'ex centrocampista, tra le altre, del Napoli ha la possibilià di sbloccare il risultato in Svizzera contro gli elvetici, salvo però farsi ipnotizzare da Sommer. Il match terminò 0-0, in parità proprio come il ritorno giocato all'Olimpico un mese dopo.

Jorginho, in pieno recupero, ha la possibilità di regalare all'Italia la vittoria e farla volare ai Mondiali, ma ancora una volta il suo destro dal dischetto finisce alto e la partita termina 1-1, condannando poi gli azzurri al secondo posto nel girone e alla successiva eliminazione ai playoff per mano della Macedonia del Nord.

Ma non è l'ultimo errore in azzurro. Jorginho ha sbagliato un calcio di rigore anche nella lotteria della finale degli Europei 2021, quando l'Italia affrontò l'Inghilterra a Wembley, dopo che i 120 minuti si erano conclusi 1-1. Il regista ha infatti ciccato il quinto penalty, quello che poteva essere decisivo, venendo poi 'salvato' dalle parate di Donnarumma.

