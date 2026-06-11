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Julian Quinones sblocca Messico-Sudafrica, chi è primo marcatore dei Mondiali 2026

L'attaccante ha firmato il vantaggio messicano nella gara inaugurale della rassegna iridata

Julian Quinones - Afp
Julian Quinones - Afp
11 giugno 2026 | 21.33
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

I Mondiali 2026 hanno il loro primo marcatore. Oggi, giovedì 11 giugno, il Messico ha trovato il primo gol della rassegna iridata sbloccando il match dopo soli otto minuti contro il Sudafrica, partita inaugurale del torneo e prima giornata del gruppo A, completato da Repubblica Ceca e Corea del Sud. A siglare la prima rete del Mondiale non è stato Raul Jimenez, l'uomo più atteso, bensì Julian Quinones. Ma chi è l'attaccante messicano?

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Chi è Julian Quinones

Julian Quinones è un attaccante messicano di 29 anni, classe 1997, che attualmente gioca in Arabia Saudita con la maglia dell'Al Qadsiah. Quinones è nato in Colombia, a Magui Payan, ma cresciuto in Messico, scegliendo quindi di giocare con la maglia della squadra allenata dal ct Aguirre.

La sua carriera si è sviluppata soprattutto in patria. Ha iniziato a giocare in Messico con la maglia del Tigres, uno dei club principali del campionato, dove ha fatto il settore giovanile, per poi trasferirsi all'Atlas nel 2021. Due anni più tardi arriva il trasferimento all'America per 9 milioni. Dopo una solo stagione arriva l'offerta dell'Al Qadsiah, che lo porta in Arabia Saudita per oltre 13 milioni.

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