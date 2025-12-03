circle x black
Juve, altro guaio: Gatti si opera al menisco

Ennesimo infortunio per i bianconeri

Federico Gatti
03 dicembre 2025 | 13.05
Redazione Adnkronos
La Juve di Luciano Spalletti continua a perdere pezzi. Dopo il grave infortunio a Dusan Vlahovic, out fino a marzo, ecco lo stop per Federico Gatti. Il difensore centrale si è procurato una lesione al menisco ieri, nel match di Coppa Italia vinto 2-0 contro l'Udinese, e si sottoporrà ad un'operazione. Il 2025 di Gatti è finito e la difesa della Juve torna in emergenza, in attesa del rientro di Bremer, anche lui reduce da intervento al menisco.

"Federico Gatti, sostituito durante il secondo tempo della gara Juventus–Udinese in seguito a un trauma distorsivo a carico del ginocchio destro, questa mattina è stato sottoposto ad approfondimenti radiologici presso il J|medical. Gli esami strumentali hanno evidenziato una lesione del menisco mediale, tale da rendere necessario un intervento chirurgico che verrà eseguito nei prossimi giorni", rende noto la Juventus.

