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Juve-Bologna, tributo da brividi per Manninger: in campo anche Buffon, Bonucci e Chiellini

I bianconeri hanno fatto riscaldamento con una maglia speciale, dedicata all'ex portiere scomparso in un tragico incidente

Di Gregorio in campo con la maglia di Manninger - Afp
Di Gregorio in campo con la maglia di Manninger - Afp
19 aprile 2026 | 21.09
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

La Juventus rende omaggio ad Alex Manninger, ex portiere bianconero scomparso a 48 anni in un tragico incidente stradale (la sua auto è stata travolta da un treno nei pressi di un passaggio a livello). Durante il riscaldamento prima della partita contro il Bologna di oggi, domenica 19 aprile, i giocatori della Juventus sono scesi in campo indossando una maglia speciale con il nome dell'austriaco. A cominciare dai tre portieri Di Gregorio, Pinsoglio e Scaglia.

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Per il portiere, un minuto di silenzio. Poi, tra gli applausi, alcuni dei suoi vecchi compagni di squadra - tra cui Buffon, Chiellini, Marchisio e Bonucci - hanno deposto una corona di fiori sotto la Curva. Un momento toccante, accompagnato dalla commozione dello Stadium. La Juve scende è in campo con il lutto al braccio.

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Juve Bologna Alex Manninger tributo Manninger Manninger
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