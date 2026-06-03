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Juventus, i possibili sostituti di Vlahovic: Kolo Muani in pole

Dopo l'addio all'attaccante serbo il club bianconero è pronto a riabbracciare il francese

Randal Kolo Muani - Fotogramma
Randal Kolo Muani - Fotogramma
03 giugno 2026 | 15.55
Redazione Adnkronos
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Dopo quattro anni e mezzo si dividono le strade di Dusan Vlahovic e della Juventus. Ora per il club bianconero si apre la caccia al sostituto: in pole position c'è Randal Kolo Muani, già visto all'opera all'Allianz Stadium nella seconda parte del campionato 2024-2025. Il 27enne francese ha lasciato un ottimo ricordo oltre a 8 gol in 16 presenze. Reduce da una stagione difficile al Tottenham, in prestito dal Psg, Kolo Muani tornerà a Parigi ma non per restarci visto che con Luis Enrique non è mai scattato il feeling e per lui potrebbero riaprirsi le porte della Continassa.

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Altro obiettivo concreto è il trentenne norvegese dell'Atletico Madrid Alexander Sorloth, già sondato nel mercato invernale. Piace sempre il 22enne spagnolo del Real Madrid Gonzalo Garcia, chiuso dall'abbondanza nel reparto offensivo dei blancos. Un'altra strada porta a Londra e a Gabriel Jesus. Il 29enne brasiliano dell'Arsenal è da tempo considerato tra i possibili partenti del club campione d'Inghilterra e potrebbe essere ceduto per una cifra non impossibile per la casse della Vecchia Signora.

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juventus vlahovic kolo muani calciomercato
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