Lo 0-4 incassato allo Stadium contro l'Atalanta pesa come un macigno in casa Juve. Il risultato clamoroso ottenuto dagli uomini di Gasperini estromette in maniera definitiva i bianconeri dalla corsa scudetto e apre scenari con diversi punti interrogativi per il futuro. La squadra di Thiago Motta al momento resta quarta in campionato, ma potrebbe essere superata dalla Lazio tra poche ore. Anche il piazzamento Champions per la prossima stagione resta così in bilico e sui social e i tifosi contestano società, guida tecnica e squadra.

Juve, contestazione social

Dopo l'aperta contestazione allo stadio, con tanti tifosi che hanno abbandonato i loro posti prima della fine del big match con l'Atalanta, il tifo bianconero si è schierato su X. Nel mirino, dirigenti e allenatore: "Con il mercato che ha avuto Motta, Allegri ci avrebbe vinto scudetto, Coppa Italia, Supercoppa e fatto almeno i quarti di Champions. Altro che ciclo finito, lo hanno finito quelli che non parlano mai e si addormentano in tribuna" scrive un utente. E ancora: "Proprietà assente, ricordo che Elkann senza Champions e il rischio è altissimo, perché siamo in un vortice, dovrà mettere soldi oltre che cessioni. A fine anno fuori Giuntoli, Motta è già fuori".

I tifosi chiedono Conte

Sui social, i sostenitori della Juve sono sostanzialmente d'accordo: "Motta manca di carisma e leadership purtroppo - scrive un utente -. Elementi essenziali per un allenatore, soprattutto se deve dirigere una squadra giovane e inesperta che ha bisogno di una guida solida. Non è da grande squadra ora e forse mai lo sarà". Il grande sogno dei tifosi è un ritorno in panchina di Antonio Conte, oggi al Napoli: "Oggi non si può prescindere da Antonio Conte. Piaccia o no, è l'unico che potrebbe farci uscire da questa deriva. Uno o due anni, si riporta lo spirito Juve, e poi eventualmente si riprogetta con altra gente" scrive un altro utente.