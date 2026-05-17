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Serie A, oggi Juve-Fiorentina: orario, probabili formazioni e dove vederla

I bianconeri ospitano la squadra di Vanoli allo Stadium

Yildiz - Fotogramma/IPA
Yildiz - Fotogramma/IPA
17 maggio 2026 | 10.23
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Torna in campo la Juve in Serie A. Oggi, domenica 17 maggio, i bianconeri ospitano la Fiorentina allo Stadium nella penultima giornata di campionato. La squadra di Spalletti, terza a 68 punti, va a caccia di una vittoria che sarebbe pesantissima per blindare la zona Champions. Dall'altra parte, i viola hanno già conquistato l'aritmetica salvezza. Ecco orario, probabili formazioni e dove vedere la partita in tv e streaming.

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Juve-Fiorentina, orario e probabili formazioni

Ecco le probabili formazioni di Juve-Fiorentina, in campo alle 12:

Juve (4-2-3-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; Locatelli, Koopmeiners; Conceiçao, McKennie, Yildiz; Vlahovic. All. Spalletti

Fiorentina (4-1-4-1): De Gea; Dodo, Pongracic, Ranieri, Gosens; Fagioli; Parisi, Mandragora, Ndour, Solomon; Piccoli. All. Vanoli

Juve-Fiorentina, dove vederla

Juve-Fiorentina sarà visibile su Dazn, ma anche su Sky Sport ai canali Sky Sport Uno (201), Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 4K (213) e Sky Sport (251). Partita disponibile in streaming su Sky Go, Now e sull'app di Dazn.

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