Occhi puntati sul big match nel sabato di Serie A. Oggi, 18 gennaio, all'Allianz Stadium si gioca Juventus-Milan, con le due squadre di nuovo di fronte dopo la semifinale di Supercoppa italiana di qualche giorno fa, vinta dal diavolo. La squadra di Conceicao, reduce dalla vittoria nel recupero contro il Como, va a caccia di punti pesanti in ottica Champions. Punti vitali anche in casa Juve, dopo l'ennesimo pari contro l'Atalanta.

Juve-Milan, orario e probabili formazioni

Motta ha recuperato Vlahovic per la sfida con i rossoneri (calcio d'inizio alle 18) e in conferenza stampa ha annunciato l'utilizzo di Cambiaso nella formazione titolare. Conceicao, che dovrà fare a meno di Pulisic e Thiaw, schiererà invece Abraham davanti, con Gabbia e Tomori al centro della difesa. Ecco le probabili formazioni:

Juventus (4-2-3-1): Di Gregorio; Savona, Gatti, Kalulu, Cambiaso; Thuram, Locatelli; McKennie, Koopmeiners, Yildiz; Vlahovic. All. Motta.

Milan (4-2-3-1): Maignan; Emerson Royal, Tomori, Gabbia, Hernandez; Bennacer, Fofana; Musah, Reijnders, Leao; Abraham. All. Conceiçao.

Juve-Milan, dove vederla in tv

La partita tra Juventus e Milan verrà trasmessa in esclusiva da Dazn. Per gli abbonati a Sky dotati di "Zona Dazn", la gara sarà visibile anche in tv sul canale 214 di Sky.