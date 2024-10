Torna in campo la Juventus. I bianconeri affronteranno domani, sabato 19 ottobre, la Lazio alle 20.45, un big match che dirà tanto a Thiago Motta sullo stato della squadra e sulle sue reali ambizioni: "Voglio vedere la prestazione perché la prestazione ti porta ad avere risultato, ovviamente non solo per estetica. Le squadre che giocano bene hanno più possibilità di vincere. Per giocare bene intendo molte cose: difendersi bene, pressare bene l'avversario nella prima pressione, avendo umiltà, generosità, per poi andare avanti a pressare. Attaccare gli spazi che dobbiamo attaccare, avere voglia di attaccare l'area avversaria per fare gol. Tante cose fatte bene per avere più probabilità di vincere".

Di fronte la Lazio di Marco Baroni: "Lo ammiro tantissimo perché arriva da molte stagioni in cui ha fatto un grandissimo lavoro. La Lazio sta molto bene, dovremo fare una grande prestazione per ottenere il miglior risultato possibile. C'è grande entusiasmo", ha ammesso il tecnico, "vuol dire che i tifosi hanno voglia di vedere la squadra in cui si identificano, per questo vogliamo lottare sempre per vincere. Nessuno regala niente".

Gli infortunati e i singoli

Tante defezioni per Thiago Motta, tra cui quella di Koopmeiners: "Non so chi giocherà al suo posto, dobbiamo trovare il giusto equilibrio tra fase offensiva e difensiva". Una battuta anche su Douglas Luiz, protagonista di un avvio di stagione negativo: "Quando ha giocato ha fatto bene, anche se poteva sicuramente fare meglio. Le difficoltà servono per vedere la reazione di un giocatore e di una persona, io dalui ho visto una reazione straordinaria. Non si è mai fermato anche di fronte a qualche situazione fisica particolare, continua a lavorare e a mettere la sua creatività nel gioco".

Poi sul giovane Adzic: "L'ho visto bene, mi piace la sua postura aperta. L'ho visto tanto in allenamento ed è un grande giocatore, sicuramente ha meno responsabilità di altri in rosa. Può fare il centrocampista, il trequartista, forse un po' l'esterno. Sono sicuro che ci darà una grande mano quando sarà chiamato a scendere in campo". Proprio come Thuram: "Vuole migliorarsi tutti i giorni, ha grande ambizione e penso abbia avuto un grande maestro dietro, Lilian (il padre, ndr), che è stato mio compagno di squadra e lo so bene. Lui vuole giocare sempre, accetta le mie decisioni, ma in allenamento offre sempre la migliore prestazione".

Juventus-Lazio, le probabili formazioni

Juventus (4-2-3-1): Di Gregorio; Savona, Gatti, Kalulu, Cambiaso; Locatelli, Thuram; Mbangula, Douglas Luiz, Yildiz; Vlahovic. All. Motta

Lazio (4-2-3-1): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Tavares; Guendouzi, Rovella; Isaksen, Dia, Zaccagni; Castellanos. All. Baroni