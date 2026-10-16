Juventus – Lazio, per gli esperti Sisal arriva la prima sconfitta dei biancocelesti: la squadra di Spalletti avanti a 1,67

Juventus – Lazio è il big match della settima giornata di Serie A. La squadra di Gattuso si presenta allo Stadium sorprendentemente da prima in classifica e ancora imbattuta in campionato, i bianconeri invece arrivano alla sfida per la prima volta con 5 punti di ritardo dai biancocelesti. La Juventus è la squadra che ha battuto più volte la Lazio in Serie A e quella a cui ha segnato più gol: per gli esperti Sisal, la “tradizione” verrà rispettata anche stavolta ed è molto probabile che la Lazio interrompa la sua serie positiva. La squadra di Spalletti è infatti ampiamente favorita, a 1,67, a 5,00 la vittoria laziale, con il pareggio a 3,60. I bianconeri vanno in gol contro i capitolini da 13 gare interne consecutive, la Lazio con 11 reti segnate in 7 gare, dimostra di aver un buon potenziale offensivo, ecco perché la gara si preannuncia ricca di gol, con entrambe le squadre in rete a 1,80, anche se sul numero di gol regna l’incertezza, con Under e Over 2,50 alla pari, a 1,85. Kolo Muani è stato coinvolto in due reti nelle ultime tre partite in campionato e ha segnato anche il gol vittoria nella sfida di Europa League con il Celta Vigo: il francese potrebbe andare a bersaglio per tre match di fila, ipotesi a 2,50. Accanto a lui, l’altro protagonista della rimonta europea, Woltemade, la cui marcatura ai biancocelesti vale 2,75. Nella Lazio, Tijjan Noslin, con due reti e due assist nelle ultime tre partite, sta vivendo la propria miglior stagione con la maglia biancoceleste ed è il primo indiziato al gol, a 5,00.

L’Inter non vuole fermarsi e punta alla vetta in solitaria nella trasferta a Bologna. Non è stata una settimana facile in casa nerazzurra, con la sconfitta in Champions contro il Club Brugge e la tegola dell’infortunio di Lautaro Martinez che sarà out un mese. Per gli esperti di Sisal però, la squadra di Chivu troverà comunque la vittoria, a 1,62, si sale a 5,50 per il successo dei rossoblù che, con Palladino in panchina, hanno trovato la prima vittoria stagionale nello scorso turno con il Lecce, il pareggio è a 4,00. È chiamata al riscatto anche la Roma che, dopo la sconfitta con il Real Madrid in Champions, deve subito voltare pagina. All’Olimpico arriva il Genoa di De Rossi, che torna nello stadio che lo ha applaudito per anni forte della prima vittoria in campionato ottenuta con la Fiorentina la scorsa giornata: il match è a senso unico, i giallorossi sono avanti a 1,52 contro il 6,00 dei liguri e il 4,25 del pareggio. Non può più sbagliare la Fiorentina che però deve vedersela con il Como al Franchi, dove non è ancora mai arrivata la vittoria. Strada in salita per la viola, a 3,40, i lariani sono favoriti a 2,05, il segno X vale 3,50. Altro big match da non perdere è Milan – Atalanta, entrambe reduci dai successi europei in Europa e Conference League. Gli orobici hanno vinto gli ultimi due testa a testa a San Siro e sperano in un altro successo, ma la squadra di Amorim è avanti a 1,80 contro il 4,00 della Dea e il pareggio a 3,60.