circle x black
Cerca nel sito
 

Juventus, Spalletti sarà nuovo allenatore: oggi la firma

Per l'ex ct dell'Italia contratto fino a giugno con opzione

Luciano Spalletti - Ipa/Fotogramma
Luciano Spalletti - Ipa/Fotogramma
29 ottobre 2025 | 11.34
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Luciano Spalletti sarà il nuovo allenatore della Juventus. Secondo le ultime news riportate da SkySport, l'ex tecnico, tra le altre, di Napoli e Nazionale, firmerà oggi, mercoledì 29 ottobre, il contratto che lo legherà ai bianconeri. L'accordo è stato trovato fino al prossimo giugno, con opzione di rinnovo automatico per una stagione in caso di qualificazione alla prossima edizione di Champions League.

Sarà quindi Spalletti a succedere a Igor Tudor, esonerato dopo la sconfitta dell'Olimpico contro la Lazio, 1-0 firmato Basic. L'affondo decisivo nella trattativa è arrivato nella serata di ieri, con Comolli che ha deciso di puntare sull'ex ct dell'Italia per risollevare una stagione fin qui deludente che vede la Juventus, in campo oggi contro l'Udinese con il tecnico della Next Gen Massimo Brambilla in panchina, all'ottavo posto con 12 punti.

Sulla possibilità di diventare il nuovo allenatore della Vecchia Signora, Spalletti ora aveva 'dribblato' abilmente la domanda: "Incontro con la Juventus? Pensavo che qui si parlasse di uno spot... Se devo dire qualcosa della Juventus lo faccio volentieri in favore di Tudor. A me è sembrata una persona seria, un uomo vero fatto di valori", aveva detto al microfono di Sky Sport, aggiungendo: "Sicuramente sarà fortunato quello che lo sostituirà".

Leggi anche
Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
juventus spalletti spalletti juve firma spalletti juve spalletti juve oggi nuovo allenatore juve
Vedi anche
Trump sulla portaerei in Giappone, accoglienza da rockstar - Video
"Gli ho dato un cazzotto mostruoso": così Vittorio Feltri si è salvato da un'aggressione - Video
Tajani e Sirico a San Salvatore in Lauro parlano di dottrina sociale della Chiesa - Video
Istat, Schlein a Meloni: "Dati chiari, stipendi bassi, donne sottopagate e aumento del lavoro povero"
Parolin: "Orban? Cerchiamo di avvicinare punti di vista" - Video
Festa di Roma, il siparietto tra 'i due sindaci' Verdone e Gualtieri - Video
Putin svela il nuovo super missile, l'annuncio dello zar - Video
Festa di Roma, De Laurentiis: "Fondi dovrebbero essere dati dopo successo film e non a priori" - Video
Milano, Pro-Pal contro pro-Flotilla: "Eravamo un milione e ora 150: complimenti a chi è rimasto" - Video
Applausi a corteo pro-Pal per Hannoun, aveva giustificato le uccisioni di Hamas - Video
Calderone: "In Manovra 2 miliardi per il lavoro, risorse importanti" - Video
Festa del Cinema di Roma: si chiude con Verdone, Archibugi e Lucio Corsi - Videonews dalla nostra inviata


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza