Juventus-Pisa: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

I bianconeri ospitano i toscani nella 28esima giornata di Serie A

La Juventus - Afp
07 marzo 2026 | 06.43
Redazione Adnkronos
Torna in campo la Juventus. Oggi, sabato 7 marzo, i bianconeri sfidano il Pisa - in diretta tv e streaming - nella 28esima giornata di Serie A. La squadra di Spalletti è reduce dal pareggio per 3-3 agguantato in rimonta contro la Roma, in vantaggio 3-1 e recuperata nei minuti finali dello scontro diretto Champions dell'Olimpico. Quella di Hiljemark invece ha perso contro il Bologna 1-0 in casa, piegata dal gol di Odgaard nel finale.

Juventus-Pisa, orario e probabili formazioni

La sfida tra Juventus e Pisa è in programma oggi, sabato 7 marzo, alle ore 20.45. Ecco le probabili formazioni:

Juventus (3-4-2-1): Perin; Kalulu, Bremer, Kelly; McKennie, Locatelli, Thuram, Cambiaso; Conceicao, Yildiz; David. All. Spalletti

Pisa (3-5-2): Nicolas; Calabresi, Caracciolo, Coppola; Leris, Loyola, Aebischer, Marin, Angori; Moreo, Durosinmi. All. Hiljemark

Juventus-Pisa, dove vederla in tv

Juventus-Pisa sarà trasmessa in diretta televisiva sui canali Dazn, visibili tramite smart tv, ma anche su quelli SkySport. La partita si potrà seguire anche in streaming sull'app di SkyGo, sulla piattaforma di Dazn e su NOW.

