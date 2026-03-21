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Juventus-Sassuolo: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

I bianconeri ospitano i neroverdi nella 30esima giornata di Serie A

Jeremie Boga - Afp
Jeremie Boga - Afp
21 marzo 2026 | 08.50
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Torna in campo la Juventus. Oggi, sabato 21 marzo, i bianconeri ospitano il Sassuolo - in diretta tv e streaming - nella 30esima giornata di Serie A. La squadra di Spalletti arriva al match dalla vittoria contro l'Udinese, battuto 1-0 in trasferta grazie al gol di Boga, mentre quella di Grosso è stata superata in casa dal Bologna con lo stesso risultato.

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Juventus-Sassuolo, orario e probabili formazioni

La sfida tra Juventus e Sassuolo è in programma oggi, sabato 21 marzo, alle ore 20.45. Ecco le probabili formazioni:

Juventus (4-2-3-1): Perin; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; Locatelli, Thuram; Conceicao, McKennie, Boga; Yildiz. All. Spalletti

Sassuolo (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Garcia; Thorstvedt, Matic, Koné; Berardi, Pinamonti, Laurienté. All. Grosso

Juventus-Sassuolo, dove vederla in tv

Juventus-Sassuolo sarà trasmessa in diretta televisiva sui canali Dazn, visibili tramite smart tv, ma anche su quelli SkySport. La partita si potrà seguire anche in streaming sull'app di SkyGo, sulla piattaforma di Dazn e su NOW.

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