Juventus-Venezia: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

La Juve si rituffa nel campionato dopo il grande successo in Champions contro il Manchester City e oggi, sabato 14 dicembre, affronta il Venezia all’Allianz Stadium. La squadra di Thiago Motta, sesta con 27 punti, ha vinto le ultime 10 sfide in casa contro i lagunari in Serie A. La squadra di Di Francesco è invece reduce dal pari contro il Como ed è al momento ultima in classifica, con 9 punti.

Juve-Venezia, orario e probabili formazioni

La partita tra Juventus e Venezia si giocherà oggi, sabato 14 dicembre, alle 20.45. Di seguito, le probabili formazioni della sfida:

Juventus (4-2-3-1): Di Gregorio; Savona, Gatti, Kalulu, Danilo; Locatelli, Thuram; Weah, Koopmeiners, Yildiz; Vlahovic. All. Motta.

Venezia (3-4-2-1): Stankovic; Idzes, Svoboda, Altare; Zampano, Andersen, Nicolussi Caviglia, Ellertsson; Busio, Oristanio; Pohjanpalo. All. Di Francesco.

Juventus-Venezia, dove vederla

La partita di campionato tra Juve e Venezia sarà trasmessa in diretta su Sky e Dazn, con collegamento dalle 20:30.