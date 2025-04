Esordio vincente per Anna Kalinskaya a Madrid. La tennista russa ha superato oggi, giovedì 24 aprile, il primo turno del Masters 1000 sulla terra rossa spagnola battendo la francese Diane Parry in due set con il punteggio di 7-6 (4), 6-4. Più che la vittoria però a fare rumore è l'ennesima assenza, annunciata, di Jannik Sinner, ormai da considerare ex fidanzato proprio di Kalinskaya.

Da mesi ormai si rincorrono voci di una rottura tra i due che appare definitiva, e che è stata parzialmente confermata, tra le righe, proprio dall'atleta russa. "Ho avuto un inizio d'anno sfortunato e difficile. È bello essere tornato e giocare a un livello così alto", aveva detto a inizio aprile. In molti, tra le difficoltà che ha dovuto affrontare Anna, hanno visto un riferimento alla fine della sua relazione con Sinner, anche se, nelle ultime settimane la tennista sembra essersi riavvicinata a una vecchia fiamma.

Kalinskaya era stata infatti paparazzata insieme a Tomas Ferrari, ex fidanzato con cui, negli ultimi tempi, sembra essersi stato un riavvicinamento. I due sono stati visti insieme a Miami, con Ferrari che ha assistito alle partite della russa, eliminata dall'americana Jessica Pegula ai sedicesimi di finale del Masters 1000, direttamente dal box di Kalinskaya, accompagnato anche da un cane chiamato 'Bella' .