Kevin Danso è l'obiettivo della Juventus per la difesa. Dopo l'infortunio di Kalulu, che si aggiunge ai ko di inizio anno di Bremer e Cabal, i bianconeri sono tornati sul mercato per investire nuovamente nel reparto arretrato, che in questa sessione ha visto già gli arrivi di Alberto Costa e Renato Veiga.

Giuntoli è al lavoro con il Lens per chiudere l'arrivo di Danso in prestito oneroso e secco fino a giugno, per il totale dell'operazione che dovrebbe chiudersi intorno ai 2,5 milioni di euro. Ma chi è Danso?

Chi è Kevin Danso

Kevin Danso è un difensore centrale di 26 anni, che ha già sfiorato la Serie A la scorsa estate, quando il suo passaggio alla Roma saltò per problemi durante le visite mediche. Danso è nato in Austria da genitori ghanesi e inizia a praticare sport fin da bambino. All'inizio comincia a giocare a rugby, poi sceglie il calcio, dove, a causa della sua struttura fisica, il suo primo allenatore lo schiera attaccante.

Arriva a segnare oltre 40 gol in una stagione e comincia ad attirare su di sé le attenzioni delle principali squadre austriace e non solo. Pian piano però arretra il suo raggio di azione, trasformandosi prima in centrocampista e poi in difensore. Dopo essere passato al Reading, in Inghilterra, vola in Germania per prima trasferirsi all'Augsburg e poi al Dusseldorf. In seguito torna in Premier, dove gioca con la maglia del Southampton prima di consacrarsi con il Lens, di cui diventa titolare inamovibile e con cui, la scorsa stagione, centra una storica qualificazione in Champions League.