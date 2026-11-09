circle x black
Cerca nel sito
 

Kimi Antonelli torna in Italia: l’abbraccio di Bologna al nuovo campione del mondo

Il pilota italiano è atterrato all’aeroporto di Bologna. A dargli il bentornato, anche i complimenti via radio della torre di controllo

Kimi Antonelli - Ipa/Fotogramma
Kimi Antonelli - Ipa/Fotogramma
Segui Adnkronos su Google
09 novembre 2026 | 19.09
Alberto Tomasi
LETTURA: 4 minuti

Rientro in Italia speciale per Kimi Antonelli, accolto all’aeroporto di Bologna dopo il trionfo che lo ha consacrato nuovo campione del mondo di Formula 1. A salutarlo, anche la torre di controllo dello scalo emiliano, con un messaggio carico di entusiasmo: "Grande Kimi. Bentornato a casa, campione!"

Un saluto che assume un significato ancora più speciale per il ventenne bolognese, protagonista di un'impresa destinata a entrare nella storia dello sport italiano. Otto giorni fa con il terzo posto conquistato al Gran Premio del Messico, Antonelli ha infatti matematicamente conquistato il Mondiale 2026, riportando un pilota italiano sul tetto della Formula 1 dopo 73 anni. L'ultimo a riuscirci era stato Alberto Ascari, campione del mondo nel 1952 e nel 1953. Prima di lui, nel 1950, il primo titolo iridato della storia della Formula 1 era andato a Giuseppe Farina. Antonelli diventa così il terzo italiano a conquistare il campionato piloti e il più giovane campione del mondo nella storia della categoria, a soli 20 anni.

Al volante della Mercedes, il pilota cresciuto a Casalecchio di Reno ha firmato una stagione straordinaria, impreziosita da nove vittorie e dal successo nel Gran Premio d'Italia a Monza, davanti al pubblico di casa. E adesso il ritorno nella sua terra, accolto anche dalla voce della torre di controllo di Bologna. Un semplice messaggio radio, ma capace di racchiudere l'orgoglio di un'intera città: bentornato a casa, Kimi.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Vedi anche
News to go
Allarme epidemia Hiv in Russia
Cyberattacchi, Severino: "Dia nel mirino? Minaccia a sicurezza nazionale, danni potenzialmente devastanti" - Video
Ai e criptovalute, Severino: "Praterie sconfinate per riciclaggio e terrorismo. Criminalità più veloce delle leggi" - Video
Sanremo, De Martino fa partire il countdown: mancano 100 giorni al festival - Video
Sparatoria Cracovia, prof. liceo Foscolo di Albano: "Abbiamo radunato ragazzi in luoghi sicuri" - Video
G7, Tajani a Parigi: focus su cyberattacchi, Iran e Ucraina - Videonews
Sparatoria Cracovia, dirigente scolastico liceo di Albano: "Ragazzi dovranno elaborare brutta esperienza" - Video
Maiali agonizzanti, cannibalismo e topi nelle mangiatoie: video choc da tre allevamenti di prosciutti Dop
Sparatoria Cracovia, sindaco Albano: "Nostri ragazzi per fortuna tornati illesi" - Video
Cracovia, spari sulla folla da un'auto in corsa. Il video dell'assalto
La Russa e Gioventù Nazionale abbattono simbolicamente Muro di Berlino in cartone - Video
Dalla mediazione alla linea dura: il cambio al vertice della Casa Bianca di Trump - Videonews


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza